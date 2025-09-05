;

2K sorprende y anuncia que ya está trabajando en el regreso de una destacada saga de videojuegos

Desde la compañía aseguran que en 2026 llegarán algunas “sorpresas”.

José Campillay

2K sorprende y anuncia que ya está trabajando en el regreso de una destacada saga de videojuegos

El mundo de los videojuegos sigue expandiéndose con fuerza y ganando terreno importante en la industria del entretenimiento, con varios exponentes destacados que han surgido a lo largo de la historia.

En este escenario, son varias las desarrolladoras que han dejado huella, siendo 2K Games una de ellas, aportando con interesantes títulos.

Grandes sagas como Mafia, XCOM, Civilization, NBA, WWE y Top Spin han enaltecido su posición en el mercado, llegando de buena forma a más de una generación.

Ahora, desde la compañía anunciaron que traerán de regreso un concepto que había quedado en el olvido, uno ligado al deporte, donde tanto han aportado.

Revisa también:

ADN

Se trata nada más y nada menos que un proyecto basado en el básquetbol universitario, algo que ya vimos con College Hoops, donde vimos los primeros pasos de figuras como Kevin Durant, quien fue portada.

Desde la firma anunciaron esta noticia mediante un comunicado oficial donde además detallaron que ya llegaron a acuerdo con más de 100 programas universitarios de todos Estados Unidos.

La compañía prometió que en 2026 llegarán algunas “sorpresas”, además de “grandes planes para 2027 y más allá”.

A raíz de esto, se especula que el nuevo videojuego de baloncesto universitario llegue en algún momento del 2027 y se pueda transformar en una saga.

“Hemos demostrado la calidad de la experiencia de baloncesto que podemos ofrecer durante años y tenemos todas las intenciones de aportar ese mismo nivel de calidad al baloncesto universitario”, declaró 2K en su comunicado.

El regreso del baloncesto universitario a los videojuegos ha sido un tema de conversación entre los fanáticos durante años.

Hay que recordar que la última entrega de un videojuego oficial de baloncesto universitario fue NCAA Basketball 2010, lanzado por EA Sports en 2009.

Ahora solo queda esperar por más información y nuevos antecedentes claves sobre el proyecto que mantiene expectante a la comunidad.

Con este anuncio, 2K Games reafirma su posición como líder en el mercado de videojuegos de baloncesto, dominando con NBA y ahora expandiendo su influencia del nivel profesional al universitario.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad