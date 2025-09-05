2K sorprende y anuncia que ya está trabajando en el regreso de una destacada saga de videojuegos

El mundo de los videojuegos sigue expandiéndose con fuerza y ganando terreno importante en la industria del entretenimiento, con varios exponentes destacados que han surgido a lo largo de la historia.

En este escenario, son varias las desarrolladoras que han dejado huella, siendo 2K Games una de ellas, aportando con interesantes títulos.

Grandes sagas como Mafia, XCOM, Civilization, NBA, WWE y Top Spin han enaltecido su posición en el mercado, llegando de buena forma a más de una generación.

Ahora, desde la compañía anunciaron que traerán de regreso un concepto que había quedado en el olvido, uno ligado al deporte, donde tanto han aportado.

Se trata nada más y nada menos que un proyecto basado en el básquetbol universitario, algo que ya vimos con College Hoops, donde vimos los primeros pasos de figuras como Kevin Durant, quien fue portada.

Desde la firma anunciaron esta noticia mediante un comunicado oficial donde además detallaron que ya llegaron a acuerdo con más de 100 programas universitarios de todos Estados Unidos.

La compañía prometió que en 2026 llegarán algunas “sorpresas”, además de “grandes planes para 2027 y más allá”.

A raíz de esto, se especula que el nuevo videojuego de baloncesto universitario llegue en algún momento del 2027 y se pueda transformar en una saga.

“Hemos demostrado la calidad de la experiencia de baloncesto que podemos ofrecer durante años y tenemos todas las intenciones de aportar ese mismo nivel de calidad al baloncesto universitario”, declaró 2K en su comunicado.

El regreso del baloncesto universitario a los videojuegos ha sido un tema de conversación entre los fanáticos durante años.

Hay que recordar que la última entrega de un videojuego oficial de baloncesto universitario fue NCAA Basketball 2010, lanzado por EA Sports en 2009.

Ahora solo queda esperar por más información y nuevos antecedentes claves sobre el proyecto que mantiene expectante a la comunidad.

Con este anuncio, 2K Games reafirma su posición como líder en el mercado de videojuegos de baloncesto, dominando con NBA y ahora expandiendo su influencia del nivel profesional al universitario.