“007 First Light” sorprende con extenso gameplay y promete acción digna de una película

James Bond vuelve a la industria de los juegos con un proyecto de primer nivel de la mano de IOI.

José Campillay

“007 First Light” sorprende con extenso gameplay y promete acción digna de una película

Hace un par de meses que se viene hablando fuertemente de 007 First Light, el nuevo videojuego con James Bond como protagonista y que mantiene expectante a la comunidad gamer.

Poco a poco se han ido entregando varios detalles que aumentan el hype entre los fanáticos de la franquicia, sobre todo por el gran nivel que promete.

Bajo este escenario, recientemente se liberó el primer gameplay extendido del título, con más de media hora mostrando pormenores de su jugabilidad.

Entre los comentarios y especificaciones de sus desarrolladores, destacan los gráficos y la atmósfera creada por acción de primer nivel en base a persecuciones y enfrentamientos tanto armados como cuerpo a cuerpo.

La demostración expone dos misiones que resumen el espíritu del proyecto: una infiltración en un torneo de ajedrez en Eslovaquia que culmina con fuego cruzado a gran escala, y la irrupción en una gala de lujo en Kensington, Londres.

Ambas escenas buscan transmitir la mezcla de espionaje, glamour y acción cinematográfica que siempre ha caracterizado al personaje creado por Ian Fleming, pero con un enfoque más interactivo y abierto.

En lo jugable, el estudio promete libertad total para elegir cómo desenvolverse en cada misión. El jugador podrá avanzar con sigilo, enfrentarse directamente con armas o improvisar soluciones creativas según la situación.

Esa variedad se sustenta en cuatro pilares: el uso de habilidades de espía (como escuchar conversaciones o robar accesos), un recurso de “instinto” que permite realizar movimientos rápidos y precisos, la incorporación de gadgets diseñados por la Sección Q y un sistema de combate fluido que combina peleas cuerpo a cuerpo con tiroteos de alto impacto.

Todo ello se complementará con secuencias de conducción y persecuciones a bordo de vehículos icónicos, además de escenas espectaculares como ser lanzado desde un avión en pleno vuelo.

El apartado narrativo también ha sido cuidadosamente trabajado. Patrick Gibson interpretará al joven Bond en captura de movimiento y voz, acompañado por Priyanga Burford como M, Alastair Mackenzie como Q, Kiera Lester en el papel de Moneypenny, Lennie James como el mentor John Greenway y Noemie Nakai como la señora Roth.

La apuesta de IOI es clara: construir un universo propio para Bond dentro de los videojuegos, sin depender de las adaptaciones cinematográficas.

Ediciones disponibles

  • Standard Edition: incluye actualización gratuita a la Deluxe Edition al reservar.
  • Deluxe Edition: acceso anticipado de 24 horas, cuatro atuendos exclusivos, un skin de arma y el “Gleaming Skin Pack”.
  • Specialist Edition: versión física distribuida por Amazon con una skin adicional de esmoquin clásico.
  • Legacy (Collector’s) Edition: la más completa, valorada en unos 300 dólares, que añade todo lo anterior más la mítica Golden Gun en versión coleccionista, un traje Obsidian Gold, figura con soporte y compartimento secreto, certificado de autenticidad y caja metálica.

Con este lanzamiento, James Bond vuelve a tener protagonismo en la industria gamer tras más de una década de ausencia.

007 First Light tiene agendado su lanzamiento para el próximo 27 de marzo de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.

