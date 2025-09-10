“No hemos ganado absolutamente nada”: La potente reflexión de Esteban González sobre el liderato de Coquimbo Unido

Coquimbo Unido buscará este viernes dar un nuevo paso hacia el título del Campeonato Nacional 2025, cuando reciba a Ñublense en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la jornada 23 del torneo.

En la previa de aquel partido, el técnico del cuadro pirata, Esteban González, habló en conferencia y apuntó a sumar una nueva victoria sobre el elenco chillanejo. "Sabemos que va a ser un partido difícil, lo hemos venido trabajando hace bastantes días y esperemos hacer lo nuestro", comenzó declarando.

Respecto al parón por la fecha FIFA, el DT señaló que “hemos tenido varios días de preparación y estaba planificado bajar carga, pero eso no significa que el equipo baje la intensidad, sino que son trabajos más cortos, enfocados netamente al tema ofensivo".

“Bajo esa planificación, estamos trabajando también cómo ataca el rival, que va a ser complicado. Me parece que Ñublense es el segundo mejor equipo en la segunda rueda, desde que asumió Ronald está en invicto de visita. Entonces va a ser complicado, es un equipo que tiene muy buen pie", agregó.

El entrenador de Coquimbo Unido también abordó su condición de líder del torneo y dejó una potente reflexión. “No miramos la tabla, no miramos las fechas que quedan. Respetamos a todos los rivales que en este caso vienen atrás de nosotros, pero sabiendo que la dificultad para nosotros es Ñublense, más que una presión que tengamos por la posición", afirmó.

Asimismo, apuntó que “más que ir viendo la posición en la tabla o una campaña histórica, no hemos ganado absolutamente nada. Si bien es cierto que el equipo ha batido algunos récords, ese no es nuestro techo, este equipo no tiene límites".

“Bajo esa premisa nosotros hemos seguido trabajando y creciendo. Todo lo que hemos hecho nos alimenta en confianza para lo que viene. Después veremos para qué nos alcanza, pero la forma de entrenar, de jugar y de afrontar cada partido, y cómo están resolviendo los jugadores a nosotros nos ilusiona", agregó.