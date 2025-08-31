;

CLASIFICACIÓN. Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025: revisa cómo quedaron los equipos tras la fecha 22

Coquimbo cada vez está más cerca del título, mientras que la pelea por el ‘Chile 2′ y la permanencia está al rojo vivo.

Daniel Ramírez

Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025: revisa cómo quedaron los equipos tras la fecha 22 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Concluyó la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025 y ahora las miradas apuntan a la tabla de posiciones, donde Coquimbo Unido sigue como único líder y cada vez está más cerca del título.

El “Pirata” marcha puntero con 53 unidades, sacándole 14 puntos de diferencia al sublíder, Palestino.

Los “árabes”, más la U. de Chile (38) y O’Higgins (38) por ahora se están peleando el cupo ‘Chile 2′ para la Copa Libertadores.

En la parte baja de la tabla también está al rojo vivo la lucha por no descender. Deportes Iquique continúa como colista y Unión Española se mantiene penúltimo, pero ahora está a solo un punto de Deportes Limache.

Revisa cómo quedó la tabla de posiciones tras la fecha 22

