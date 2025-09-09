;

Pizzería chilena queda entre las 50 mejores del mundo según nuevo ranking: “Nadie se lo esperaba, impresionante”

Esta semana se revelaron los resultados del 50 Top Pizza. El restaurante Allería, en la comuna de Providencia, volvió a ser galardonado.

Chile tiene una de las mejores pizzerías del mundo, según la medición 50 Top Pizza World.

Allería, emblemática locación gastronómica en la comuna de Providencia, Santiago, se hizo con el puesto 24 del ranking internacional.

“Nadie se los esperaba: del puesto 58, el año pasado, al 24… 34 lugares hemos subido. ¡Impresionante!”, dice a ADN.cl Michele Puzio, el chef que está a la cabeza del proyecto.

Lo cierto es que este punto de referencia para los amantes de la preparación italiana ya contaba con un historial galardonado, y en abril de este año se ubicaba en el tercer puesto de América Latina.

Estamos felices y orgullosos de este reconocimiento a tanto esfuerzo, que llega justo cuando estamos celebrando nuestra nueva casa han sido días increíbles y emocionantes”, comentaron a través de sus redes sociales.

“Como siempre agradecemos a nuestro equipo y a cada uno de nuestros clientes que han creído en nosotros y nos han apoyado desde un principio, siempre lo mejor para ustedes”, siguieron junto a un emotivo video.

El nuevo local de Allería en Santiago

El galardón también llega luego de que a principios de este mes Allería abriera una nueva locación en Avenida Italia #1350.

Así se dio inicio a un espacio de 200 metros cuadrados que triplica el de Malaquías Concha, que ahora solo ofrece delivery para quienes quieran deleitar su paladar en la comodidad de su hogar.

En su momento Puzio dijo a este medio que ya que el espacio anterior efectivamente les había quedado pequeño.

