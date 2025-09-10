Karla Melo da importante anuncio sobre su cáncer: “El mejor regalo...”
La actriz se tuvo que someter a operaciones y quimioterapias para enfrentar la enfermedad.
El 9 de septiembre marcó un doble hito en la vida de Karla Melo: la actriz celebró sus 39 años y, al mismo tiempo, confirmó que su cuerpo ya está libre de cáncer.
La noticia la compartió a través de su cuenta de Instagram, donde la también cantante expresó: “El mejor regalo de cumpleaños que pude recibir es el resultado de mi examen, y es que ya no hay cáncer en mi cuerpo”.
La intérprete nacional había sido diagnosticada en marzo de 2025 con cáncer de mama triple negativo, detectado en fase 1.
En aquella ocasión, difundió un mensaje de prevención a sus seguidores: “¡Cuídense! ¡Tóquense! ¡Háganse exámenes! Una detección temprana es importante”. Desde ese momento, enfrentó un tratamiento que incluyó cirugías y siete sesiones de quimioterapia.
Al concluir su última quimio, la artista compartió una reflexión sobre lo que estaba viviendo: “Aquí estoy en el baño mirándome y diciéndome ‘tú puedes guerrera, vamos’. Me puse a llorar porque es la última vez que me conectan, espero que sea así”.
Karla Melo tras saber que está libre de cáncer: “Aun asimilando todo…"
Finalmente, en su más reciente publicación, Karla Melo también agradeció el apoyo recibido durante el proceso.
“Gracias vida, gracias Dios, gracias a todas las personas que me rodean, que han sido fundamentales y especiales en este camino. Aun asimilando todo… Mañana sabré qué más decir. ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños a mí!”, escribió.
La actriz de El Reemplazante recibió una ola de mensajes de cariño en redes sociales, entre ellos de figuras como María José Quintanilla, Jean-Philippe Cretton, Mayte Rodríguez, Carla Jara, Martín Cárcamo, Michelle Carvalho, Beta Lasala y Daniella Campos.
En paralelo a su recuperación, previamente la cantante había informado que retomó su relación con Dunguita, vocalista de La Combo Tortuga, quien también la acompañó durante este difícil periodo.