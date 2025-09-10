;

Hombre muere baleado mientras estaba acompañado de su pareja en la vía pública en La Reina

Dos sujetos llegaron en un auto, bajaron y dispararon en contra de la víctima de 51 años.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Durante la noche de este martes, un hombre fue asesinado tras ser baleado en plena calle en la comuna de La Reina, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 23:00 horas en la intersección de las calles Quinchamalí con pasaje 18.

En dicho lugar, la víctima de 51 años estaba acompañada de su pareja y de otra persona, cuando dos individuos llegaron en un vehículo, bajaron y dispararon en al menos dos ocasiones en su contra, para luego huir.

Muere en Hospital Militar

Tras el ataque, el hombre fue trasladado hasta el Hospital Militar, donde se constató su fallecimiento debido a la gravedad de sus heridas.

La Brigada de Homicidios de la PDI lleva adelante las pericias para esclarecer el hecho. En tanto, se informó que la víctima contaba con antecedentes.

