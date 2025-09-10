;

Gobierno activa plan de contingencia por Fiestas Patrias: estas son las medidas que se aplicarán en las carreteras

Entre ellas se encuentra el “peaje a luca”, que se adoptará en ciertos horarios y rutas para evitar las aglomeraciones de vehículos.

Ruth Cárcamo

Gobierno activa plan de contingencia por Fiestas Patrias: estas son las medidas que se aplicarán en las carreteras

Gobierno activa plan de contingencia por Fiestas Patrias: estas son las medidas que se aplicarán en las carreteras / Rodrigo Sáenz/AGENCIAUNO

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, dio a conocer las medidas especiales que se adoptarán en carreteras ante la masiva salida de vehículos de la región Metropolitana por las Fiestas Patrias.

Durante dicho periodo, se espera que salgan 1.089.919 automóviles de la capital, siendo los días de mayor flujo el viernes 12, sábado 13, miércoles 17 y jueves 18 de septiembre.

Revisa también

ADN

¿Cuáles son las medidas especiales en carretera?

“Peaje a luca” para vehículos livianos

  • Salida de la Región Metropolitana:
ADN

Gobierno

  • Retorno a la Región Metropolitana:
ADN

Gobierno

Misma medida implementó el Grupo VíasChile en la plaza de peaje Las Vegas (Ruta 5 norte) para el sábado 13, miércoles 17 y jueves 18 de 07:00 a 09:00 horas. Y para el sábado 20 de 07:00 a 13:00 horas y el domingo 21 de 07:00 a 10:00 horas.

Peaje rebajado en un 50% para camiones de dos o más ejes

  • Salida de la Región Metropolitana:
ADN

Gobierno

  • Retorno a la Región Metropolitana:
ADN

Gobierno

El Grupo VíasChile implementó la misma medida en la plaza de peaje Las Vegas (Ruta 5 norte) para el sábado 13, miércoles 17, jueves 18, sábado 20 y domingo 21 de 00:00 a 07:00 horas.

Restricción para el tránsito de camiones

  • Salida de la Región Metropolitana:
ADN

Gobierno

  • Retorno a la Región Metropolitana:
ADN

Gobierno

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad