Gobierno activa plan de contingencia por Fiestas Patrias: estas son las medidas que se aplicarán en las carreteras

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, dio a conocer las medidas especiales que se adoptarán en carreteras ante la masiva salida de vehículos de la región Metropolitana por las Fiestas Patrias.

Durante dicho periodo, se espera que salgan 1.089.919 automóviles de la capital, siendo los días de mayor flujo el viernes 12, sábado 13, miércoles 17 y jueves 18 de septiembre.

¿Cuáles son las medidas especiales en carretera?

“Peaje a luca” para vehículos livianos

Salida de la Región Metropolitana:

Retorno a la Región Metropolitana:

Misma medida implementó el Grupo VíasChile en la plaza de peaje Las Vegas (Ruta 5 norte) para el sábado 13, miércoles 17 y jueves 18 de 07:00 a 09:00 horas. Y para el sábado 20 de 07:00 a 13:00 horas y el domingo 21 de 07:00 a 10:00 horas.

Peaje rebajado en un 50% para camiones de dos o más ejes

Salida de la Región Metropolitana:

Retorno a la Región Metropolitana:

El Grupo VíasChile implementó la misma medida en la plaza de peaje Las Vegas (Ruta 5 norte) para el sábado 13, miércoles 17, jueves 18, sábado 20 y domingo 21 de 00:00 a 07:00 horas.

Restricción para el tránsito de camiones

Salida de la Región Metropolitana:

Retorno a la Región Metropolitana: