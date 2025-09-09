;

Tren del Recuerdo anuncia nuevo recorrido en Fiestas Patrias: estas son las fechas y los precios de los pasajes

En total, los viajes se llevarán a cabo durante cinco jornadas durante este mes de septiembre. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Tren del Recuerdo

Tren del Recuerdo

Menos de una semana falta para que millones de chilenos y chilenas celebren a lo largo del país las tan esperadas Fiestas Patrias 2025.

Ante ello, es que muchas personas, muy probablemente, ya tienen en mente cómo quieren festejar durante la próxima semana.

Bajo ese contexto, es que un buen panorama ideal para quienes quieren pasar un momento agradable y diferente, es el Tren del Recuerdo.

Este corresponde a una iniciativa de la Corporación del Patrimonio Ferroviario que, junto a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), efectúa una serie de recorridos turísticos por diversas comunas del centro y sur de Chile.

En concreto, los recorridos del Tren del Recuerdo se realizarán durante 5 jornadas en septiembre. A continuación el detalle:

  • Sábado 13 de septiembre (Rancagua - San Antonio): salida a las 08:50 horas y tiene un valor de $29.990.
  • Domingo 14 de septiembre (Santiago - San Antonio): salida desde las 09:00 horas y los pasajes fluctúan entre $29.990 y $84.900.
  • Miércoles 17 de septiembre (Santiago - Temuco): salida desde las 21:40 horas con paradas en Lautaro, Victoria, Laja y Chillán. Los pasajes parten en los $23.900.
  • Viernes 19 de septiembre (Puerto Montt - Frutillar): salida desde las 19:30 horas. En tanto, los pasajes van desde los $9.990.
  • Domingo 21 de septiembre (Temuco - Santiago): salida a las 17:55 horas. Y los pasajes parten en los $23.900.

¿Cómo comprar los pasajes para el Tren del Recuerdo?

Aquellas personas que estén interesadas en comprar pasajes para el Tren del Recuerdo, deben ingresar al sitio oficial del patrimonio (disponible aquí).

Allí, los usuarios deben seleccionar el origen y el destino de su viaje. Además, hay que elegir el asiento y seguir los pasos que se indican en el sitio web.

