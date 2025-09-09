Las protestas juveniles contra la corrupción y la censura en redes sociales derivaron en una crisis política en Nepal.

El primer ministro K.P. Sharma Oli presentó este martes su dimisión después de dos días de disturbios en Katmandú, que dejaron 19 muertos y más de 300 heridos.

“He renunciado al cargo de primer ministro con efecto a partir de hoy (...), a fin de adoptar nuevas medidas hacia una solución política y la resolución de los problemas de conformidad con la Constitución”, señaló Oli en su carta de renuncia.

Las manifestaciones fueron protagonizadas por la llamada Generación Z, que acusa al Gobierno de nepotismo y de restringir libertades. La violencia escaló con el incendio de viviendas de líderes políticos, incluida la del propio Oli, y el ataque al Parlamento.

“Comportamiento dictatorial”

El aeropuerto internacional de Katmandú debió cerrar parcialmente sus operaciones. Varios ministros también dejaron sus cargos en rechazo a la represión.

El titular de Agricultura, Ramnath Adhikari, acusó al Ejecutivo de “comportamiento dictatorial” y sostuvo: “La represión generalizada, los asesinatos y el uso de la fuerza están conduciendo a un sistema dictatorial en lugar de a una democracia”.

Las fuerzas de seguridad respondieron a los manifestantes con cañones de agua, gases lacrimógenos y fuego real, mientras las autoridades impusieron un toque de queda en la capital.