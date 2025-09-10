“Este año deberían terminar las obras”: Gobierno detalla en qué está el proceso para transformar Punta Peuco en penal común
El Ejecutivo busca quitar el carácter especial de la cárcel que alberga a condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
ADN Hoy - Entrevista a Jaime Gajardo, ministro de Justicia
18:54
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió en conversación con ADN Hoy al proceso que busca modificar el decreto que creó Punta Peuco, poniendo fin al carácter especial del recinto penitenciario.
En detalle, el secretario de Estado informó que “estamos esperando que la Contraloría tome razón del decreto” que cambia el estatus legal de Punta Peuco para que “se pueda publicar en el diario oficial”.
“Una vez publicado, el penal ya no va a tener el destino de ser un penal especial, sino que va a ser un penal común que va a albergar a las personas que se estime pertinente”, añadió.
“Este año deberían terminar las obras”
En esa línea, Jaime Gajardo explicó que de momento “se están realizando licitaciones para realizar obras al interior del penal que implica la incorporación de nuevas plazas”.
“Dentro de este año se deberían terminar las obras. Entonces, una vez que terminen y tengamos tomado razón el decreto, se va a poder concretizar esta adecuación", finalizó.