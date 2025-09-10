“Este año deberían terminar las obras”: Gobierno detalla en qué está el proceso para transformar Punta Peuco en penal común

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió en conversación con ADN Hoy al proceso que busca modificar el decreto que creó Punta Peuco, poniendo fin al carácter especial del recinto penitenciario.

En detalle, el secretario de Estado informó que “estamos esperando que la Contraloría tome razón del decreto” que cambia el estatus legal de Punta Peuco para que “se pueda publicar en el diario oficial”.

Agencia UNO | Punta Peuco Ampliar

“Una vez publicado, el penal ya no va a tener el destino de ser un penal especial, sino que va a ser un penal común que va a albergar a las personas que se estime pertinente”, añadió.

“Este año deberían terminar las obras”

En esa línea, Jaime Gajardo explicó que de momento “se están realizando licitaciones para realizar obras al interior del penal que implica la incorporación de nuevas plazas”.