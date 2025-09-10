Francisco Vidal descarta sumarse a comando de Jeannette Jara: “Yo quiero ayudar a los candidatos de mi partido”
“Yo creo que ya está estructurado el comando”, dijo el exdirector de TVN.
Durante este martes, Francisco Vidal descartó integrarse al comando presidencial de Jeannette Jara, tras su renuncia a la presidencia del directorio de Televisión Nacional (TVN).
En conversación con radio El Conquistador, Vidal explicó que su futuro político estará ligado al Partido por la Democracia (PPD)
“Yo creo que ya está estructurado el comando, y yo quiero ayudar a los candidatos de mi partido, a senadores y diputados. Y además yo sigo con mi vida en la universidad y con este gran programa, que vamos a cumplir 10 años, así que no”, afirmó.
Respecto a cómo se gestó su salida, relató que el lunes comunicó formalmente su decisión al Presidente Gabriel Boric mediante una carta enviada a través de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo.
“Después, una vez que acredité que la carta había llegado y que había sido recepcionada, cumplí otro rito que es importante: le informé al comité ejecutivo en pleno (de TVN), le informé a los tres sindicatos de trabajadores en pleno y finalmente, como corresponde, le informé al director”, señaló.
Su dimisión ocurrió en un contexto marcado por las acusaciones de intervencionismo electoral hechas por José Antonio Kast, lo que en Palacio fue leído como un gesto que otorgaba terreno al candidato republicano.