Estas son las 100 empresas y los CEO más transformadores en Chile

Recientemente, se dieron a conocer los resultados de la tercera edición del ranking Thought Leaders 100 Chile, elaborado por la firma global de consultoría Horse.

El estudio reveló las empresas y CEO más destacados del país, destacando un amplio listado de 100 compañías que han tenido un progreso importante.

La firma a destacar es Falabella, que volvió a ser reconocida como la empresa más disruptiva de Chile, permitiéndole mantener una posición de prestigio en el mercado. El podio lo completan Latam Airlines y Wom.

En tanto, Chris Bannister, CEO de WOM, superó a Matías Muchnick de NotCo y se posicionó como el ejecutivo más influyente del país. El podio lo completan el propio Muchnick y Alejandra Mustakis (CEEmpredor).

El ranking, único en su categoría, se construye a partir de inteligencia artificial y análisis estadístico, procesando más de seis millones de datos durante un año.

La evaluación considera tres dimensiones principales: cobertura en medios, actividad digital en plataformas como LinkedIn y X, e influencia del CEO, incorporando además un análisis temático sobre innovación, negocios, sustentabilidad y talento.

“El uso de Big Data nos permite eliminar los sesgos y ofrecer un ranking transparente, basado en evidencia, que refleja la influencia real de las empresas y sus líderes en un contexto donde la reputación se reconfigura constantemente”, señalaron Juan Pablo Daniello y Cristian Marchiaro, cofundadores de Horse.

Agregaron que “los datos están transformando la manera en que las empresas piensan, operan y crean valor, y un CEO que fomenta decisiones basadas en datos siempre tendrá una ventaja competitiva”.

Otros datos a considerar

El estudio también reveló que el sector de Alimentos & Bebidas lidera la lista de industrias más influyentes, seguido por Banca & Fintech y Retail.

Sin embargo, la brecha de género sigue siendo notable: solo un 20% de los ejecutivos destacados son mujeres, y apenas una figura femenina alcanza el top 10.

Horse destaca que Chile muestra un espacio de mejora en el uso de nuevas plataformas digitales y en estrategias discursivas corporativas, que aún tienden a centrarse en comunicaciones comerciales o formatos repetitivos, a diferencia de mercados más desarrollados como Estados Unidos, Brasil o México.

La herramienta Eminence Score, utilizada en la elaboración del ranking, permite a empresas y ejecutivos conocer su posición dentro de su recorrido de influencia y diseñar estrategias más efectivas para destacarse en un entorno empresarial cada vez más complejo.

Revisa el listado completo a continuación: