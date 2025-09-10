Más crecimiento e inflación: Banco Central realiza sus proyecciones en el Informe de Política Monetaria / VICTOR HUENANTE

Tras mantener la tasa en 4,75%, este miércoles el Banco Central publicó el Informe de Política Monetario (IPOM) de septiembre 2025 sobre las perspectivas de la economía de Chile. El resumen es que habrá un poco más de crecimiento en el PIB, pero que la inflación también subirá.

El lado más lleno del vaso es que la actividad económica se ha comportado en línea con lo que se preveía, aunque con un mayor consumo e inversión.

En el lado de la inversión, el aumento ha sido impulsado principalmente por los grandes proyectos que se desarrollan en la minería y el sector energético.

El consumo también creció más de lo anticipado, producto de salarios que han seguido aumentando y una mejor situación financiera de los hogares, detalla el IPoM.

En el caso del Producto Interno Bruto (PIB), el Banco Central ajustó al alza las estimaciones para este año, pasando de 2,0%-2,75% a 2,25%-2,75%, lo que da un punto medio de 2,5%.

Para 2026, el Central mejoró de 1,5% a 2,5% a hasta 1,75-2,75%, mientras que para 2027 se mantuvo en 1,5-2,5%.

¿Qué pasa con los precios en Chile?

El IPC, indicador que mide la variación de los precios de los bienes y servicios, pasó de 4,4% en mayo a 4% en agosto, según detalla el IPoM. En los últimos meses, el IPC mensual ha mostrado volatilidad, lo que ha complicado la lectura precisa de los movimientos de precios.

“La inflación ha seguido disminuyendo. Sin embargo, su componente más estable (la inflación sin precios volátiles) se ubica sobre lo esperado. Con todo, el Banco Central prevé que la inflación convergerá a 3% durante el tercer trimestre de 2026”, destaca el ente rector.