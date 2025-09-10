Algo que, sin duda alguna, es el sueño para muchos en algún momento de sus vidas, es el de la casa propia.

En ese contexto, una de las opciones que frecuentan las personas para iniciar la etapa de la independencia, es arrendar.

En ese sentido, especialistas han detallado cuál es el sueldo que deben ganar aquellas personas que deseen arrendar un departamento de un solo dormitorio en Santiago.

Este es el sueldo que hay que ganar para arrendar un departamento para vivir solo en Santiago

En diálogo con LUN, Cristóbal Bravo, head of research de Toctoc, sostuvo que el parámetro para acceder a un contrato de arriendo, es que el monto del pago no supere el 30% de los ingresos.

“Por ejemplo, un departamento de un dormitorio y un baño en comunas como Ñuñoa, Providencia o Vitacura puede exigir ingresos que van desde $1.400.000 hasta más de $2.400.000. Para vivir ahí, las personas deben considerar además el costo del gasto común dentro del presupuesto”, detalló Bravo.

Al respecto, el medio antes citado realizó un listado con el ingreso requerido para arrendar un departamento (para una persona) en las 15 comunas más solicitadas en la capital. A continuación el detalle: