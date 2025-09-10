;

“Estaba aburrida de su forma de ser, lo pateó”: La relación de Marcelo Salas y María José Soler habría llegado a su fin

Fue hace ocho meses que se empezaron a filtrar fotografías del “Matador” junto a la abogada.

Alejandro Basulto

Agencia Uno | Instagram

Agencia Uno | Instagram

El exdelantero de la Selección Chilena, Marcelo Salas, vuelve a estar en el centro de la noticia, pero esta vez por un motivo ligado a su vida personal. Según reveló Cecilia Gutiérrez, su relación con la abogada María José Soler, de 34 años, habría llegado a su fin.

La información fue revelada por la periodista en su pódcast Bombastic. “Me dicen que María José Soler terminó la relación con Marcelo Salas hace aproximadamente dos semanas. Me dijeron que se aburrió. Se aburrió de Marcelo en sí. Se aburrió de él, se aburrió de su forma de ser”, aseguró.

El quiebre se da después de que la pareja fuera descubierta por los paparazzi a comienzos de 2025. En enero, circularon fotografías del Matador disfrutando de un jacuzzi y tomando sol en Cachagua junto a la abogada, en medio de una escapada romántica.

Posteriormente, también fueron vistos en Punta del Este, en Uruguay, confirmando el romance. Con el paso de los meses, la relación parecía consolidarse, incluso con convivencia incluida.

Sin embargo, Cecilia Gutiérrez relató que la profesional decidió poner fin a esa etapa: “Ellos estaban viviendo juntos y ella se fue a vivir con una amiga ahora (...) Me dijeron que estaba aburrida de su forma de ser y que lo había pateado, y se fue a la casa de una amiga”.

Contenido patrocinado

