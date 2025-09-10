;

VIDEO. Nicolás Córdova y su optimismo para la “refundación” de La Roja: “Estoy convencido de que no estamos para ser últimos”

“Se puede armar un proceso para ir a un Mundial. Tenemos instancias para refundar esta selección”, aseguró el DT.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / RODRIGO ARANGUA

Tras el empate frente a Uruguay en la última fecha de las Eliminatorias, Nicolás Córdova volvió a poner el foco en el nuevo proceso que busca encabezar en las selecciones chilenas, con especial énfasis en el desarrollo de las divisiones menores.

Efectivamente, hicimos este llamado de jugadores jóvenes para poder medirlos. Debutaron cinco futbolistas en esta fecha FIFA. Es lo que acordamos en este mini proceso. Los resultados no iban a cambiar, así que había que atreverse a poner otros jugadores. Los chicos rindieron, obviamente no vamos a esperar que hagan sus mejores partidos, porque en esta situación no es fácil”, señaló de entrada en conferencia de prensa.

Sobre el rendimiento ante los charrúas, agregó que “sabíamos que este partido iba a ser completamente distinto al de Brasil. Uruguay es un equipo que ataca directo y los presionamos bien. Para aceitar un equipo no te bastan ocho entrenamientos, por lo tanto, son importantes estos partidos amistosos, para que los chicos se conozcan”.

En cuanto a lo que viene, adelantó varias cosas. “Hay muchas cosas por planificar. El próximo jueves nos vamos a Rancagua para concentrar con la Sub 20; empiezan los trabajos de la Sub 17 para su Mundial y estamos organizando también la próxima fecha FIFA. Hablamos todos los días con Felipe Correa para saber qué cosas se pueden hacer para mejorar”.

“Ya hemos presentado nuestro modelo de trabajo a los clubes. Ha tenido gran bienvenida, pero hay que ponerlo en marcha. Nosotros como federación no podemos imponer nada. Tenemos que sacar nuestro fútbol adelante, creo que jugadores hay, pero también hay que entrenarlos mejor. Estoy convencido de que no estamos para estar últimos”, continuó diciendo en conferencia de prensa.

Nicolás Córdova también reaccionó a los dichos de Marcelo Bielsa respecto a la nueva generación de La Roja: “No puedo estar más de acuerdo con él. Por eso creo que se puede armar un proceso para ir a un Mundial. Tenemos instancias para refundar esta selección”, remarcó.

Finalmente, fue categórico sobre la organización del fútbol nacional. “Necesitamos una liga que esté por encima de los clubes. En Europa está lleno de representantes dueños de clubes, pero tienen que seguir reglas claras. No se trata de quiénes, sino de cómo lo hacemos”, cerró el DT nacional.

