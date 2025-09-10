Una tradición en Los Tenores de ADN es el equipo de Manolo, una oncena hecha por el periodista Manuel Fernández con apellidos de futbolistas que tengan relación con un tema en particular.

En esta ocasión, la temática tuvo que ver con los “Bots”, término que proviene de acortar la palabra robot y que ha marcado la actual campaña presidencial en Chile.

El desglose del equipo de Manolo

El arquero de este equipo es el italiano Salvatore Falso, mientras que la defensa está compuesta por el francés Loan Trolé, la futbolista española Laia Aleixandri y el africano Kenji-Van Boto.

En el mediocampo aparece el argentino Gastón Machín, el italiano Giovanni Robotti, el francés Allan Viral y el también argentino Jesús Dátolo.

Por último, la delantera la completa el japonés Kaoru Mitoma, el paraguayo Rodney Redes y el italiano Giuseppe Panico. El entrenador de esta oncena es el neerlandés Leo Beenhakker.