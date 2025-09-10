;

VIDEO. El equipo de Manolo: el once de los “Bots”

El periodista Manuel Fernández armó una oncena relacionada al término que ha marcado la campaña presidencial en Chile.

Bastián Lizama

Una tradición en Los Tenores de ADN es el equipo de Manolo, una oncena hecha por el periodista Manuel Fernández con apellidos de futbolistas que tengan relación con un tema en particular.

En esta ocasión, la temática tuvo que ver con los “Bots”, término que proviene de acortar la palabra robot y que ha marcado la actual campaña presidencial en Chile.

Revisa también:

ADN

El desglose del equipo de Manolo

El arquero de este equipo es el italiano Salvatore Falso, mientras que la defensa está compuesta por el francés Loan Trolé, la futbolista española Laia Aleixandri y el africano Kenji-Van Boto.

En el mediocampo aparece el argentino Gastón Machín, el italiano Giovanni Robotti, el francés Allan Viral y el también argentino Jesús Dátolo.

Por último, la delantera la completa el japonés Kaoru Mitoma, el paraguayo Rodney Redes y el italiano Giuseppe Panico. El entrenador de esta oncena es el neerlandés Leo Beenhakker.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad