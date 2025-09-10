Debate presidencial, quién admira a quién: Meloni, Sheinbaum, Carney y Lula aparecen en la ronda de referentes
Los ocho candidatos a La Moneda fueron consultados por cual presidentes del mundo admiran.
En el primer debate presidencial televisado por Chilevisión los postulantes enfrentaron tres segmentos: una ronda de presentación, interpelaciones cruzadas y un tramo final con preguntas transversales. En este último se les consultó a qué mandatario extranjero admiran, ejercicio que dejó en evidencia guiños ideológicos, referencias históricas y omisiones.
Ante la pregunta, José Antonio Kast mencionó a Giorgia Meloni (Italia) y Jeannette Jara a Claudia Sheinbaum (México). Evelyn Matthei nombró a Mark Carney y Marco Enríquez-Ominami a Lula da Silva (Brasil). Por su parte, Eduardo Artés optó por una respuesta colectiva al señalar su admiración por los mandatarios de los BRICS, mientras Harold Mayne-Nicholls evocó a Nelson Mandela como referente ético. Johannes Kaiser citó a Henry Kissinger, ex secretario de Estado de EE.UU., y Franco Parisi prefirió no mencionar ningún nombre.
Revisa también:
Las respuestas marcaron perfiles distintos: algunos candidatos se alinearon con líderes en ejercicio de su propio espectro —como Kast y Enríquez-Ominami—, otros miraron a la región —como Jara con México— y hubo quienes recurrieron a figuras históricas o a bloques geopolíticos para expresar una orientación más amplia, como Mayne-Nicholls y Artés.
La mención de Kaiser a Kissinger y la omisión de Parisi destacaron como gestos de desmarque respecto de la consigna inicial.