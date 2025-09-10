De cara a las elecciones 2025: Servel abre postulaciones para trabajar como personal de enlace y así te puedes inscribir

Cada vez falta menos para que en Chile se produzcan las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025.

En concreto, el 16 de noviembre es cuando se efectuarán las votaciones, por lo que el Servicio Electoral (Servel) se encuentra alistando todos los detalles para aquella jornada.

Bajo ese contexto, el Servel comunicó que ya tiene habilitadas las inscripciones para aquellas personas que estén interesadas en trabajar como personal de enlace (PESE) o ayudante PESE durante las elecciones.

¿Cuál es la labor a realizar? El personal de enlace tiene como objetivo asegurar que la elección se efectúe de manera ordenada y eficiente, ayudando a los electores que se presenten en la jornada.

¿Cómo postular para trabajar como personal de enlace del Servel?

Según comunicó el Servel, las inscripciones para trabajar como personal de enlace o ayudante durante la elección ya está abierta.

Los interesados deben ingresar al Portal Servel (disponible aquí) e iniciar sesión con su RUT y Clave Única. Una vez dentro, únicamente tienen que leer las condiciones del proceso y rellenar el formulario.

En tanto, al momento de enviar la solicitud los aspirantes deben escoger la fecha en que desean realizar la capacitación: martes 30 de septiembre, martes 7 de octubre o martes 14 de octubre.

¿Cuánto pagan? Según publicó Meganoticias, el personal de enlace recibirá 4 UF, es decir, un monto de $157.942 aproximadamente. Mientras que los ayudantes, percibirán 2,5 UF, algo como $98.714.