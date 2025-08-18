;

Elecciones presidenciales 2025: estos candidatos se inscribieron oficialmente ante el Servel

Este lunes a las 23:59 venció el plazo final.

Javiera Rivera

Servel

Servel / Pablo Ovalle Isasmendi

Este lunes a las 23:59 horas vence el plazo oficial para la inscripción de candidaturas presidenciales ante el Servicio Electoral (Servel), dando inicio formal a la carrera hacia las elecciones de noviembre.

Entre los primeros en oficializar su postulación está José Antonio Kast, representante del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, quien lidera las encuestas actuales.

Esta será su tercera participación en una elección presidencial. En 2017, llegó a cuarta posición en primera vuelta. En 2021, ganó la primera vuelta con el 27,9% de los votos, pero en el balotaje fue superado por Gabriel Boric.

Desde el bloque progresista, la exministra del Trabajo y militante comunista Jeannette Jara se convirtió en la candidata del pacto Unidad por Chile, tras imponerse en las primarias del 29 de junio.

Revisa también

ADN

Su nominación marcó un hito político, ya que la Democracia Cristiana decidió sumarse a su candidatura, movimiento que provocó la renuncia de su presidente, Alberto Undurraga. Actualmente, Jara figura en segundo lugar en las encuestas.

Por último, en el sector de Chile Vamos, Evelyn Matthei inscribió su candidatura el pasado jueves y dio inicio a su campaña en la región de Arica y Parinacota.

Con estos tres nombres, la carrera presidencial 2025 entra en tierra firme, a la espera de que se confirme la lista definitiva de candidatos tras el cierre del plazo fijado por el Servel.

ADN

Candidatos presidenciales

