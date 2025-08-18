El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Atacan a balazos a base municipal de seguridad de Estación Central

Durante la madrugada de este lunes, fue atacada a balazos una base municipal de seguridad de Estación Central.

Según testigos, los disparos contra el recinto ubicado en Santa Teresa iniciaron pasadas las 04:00 a.m.

Un hombre, que sería el autor de los disparos, fue visto saltando un muro y escapando del lugar tras este episodio.

De momento, no se reportan funcionarios de seguridad municipal heridos producto de este ataque a balazos.

En tanto, personal policial especializado se encuentra realizando diligencias en la zona para dar con el paradero del atacante.