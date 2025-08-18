;

Atacan a balazos a base municipal de seguridad de Estación Central

Personal policial especializado se encuentra realizando diligencias en la zona para dar con el paradero del atacante.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Atacan a balazos a base municipal de seguridad de Estación Central

Atacan a balazos a base municipal de seguridad de Estación Central

00:50

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la madrugada de este lunes, fue atacada a balazos una base municipal de seguridad de Estación Central.

Según testigos, los disparos contra el recinto ubicado en Santa Teresa iniciaron pasadas las 04:00 a.m.

Revisa también:

ADN

Un hombre, que sería el autor de los disparos, fue visto saltando un muro y escapando del lugar tras este episodio.

De momento, no se reportan funcionarios de seguridad municipal heridos producto de este ataque a balazos.

En tanto, personal policial especializado se encuentra realizando diligencias en la zona para dar con el paradero del atacante.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad