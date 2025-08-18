Atacan a balazos a base municipal de seguridad de Estación Central
Personal policial especializado se encuentra realizando diligencias en la zona para dar con el paradero del atacante.
Durante la madrugada de este lunes, fue atacada a balazos una base municipal de seguridad de Estación Central.
Según testigos, los disparos contra el recinto ubicado en Santa Teresa iniciaron pasadas las 04:00 a.m.
Un hombre, que sería el autor de los disparos, fue visto saltando un muro y escapando del lugar tras este episodio.
De momento, no se reportan funcionarios de seguridad municipal heridos producto de este ataque a balazos.
En tanto, personal policial especializado se encuentra realizando diligencias en la zona para dar con el paradero del atacante.