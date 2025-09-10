Consejo para la Transparencia advierte que el 61% de las municipalidades no transparentó el uso del Royalty Minero

El Consejo para la Transparencia (CPLT) detectó que 187 de 307 municipios beneficiados (61%) incumplieron total o parcialmente la obligación de publicar en Transparencia Activa los reportes sobre el uso de los Fondos Puente del Royalty Minero 2024 —Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial— por $93.645 millones distribuidos y de libre disposición (con la restricción de no pagar deudas). Además, el 24% de las 38 comunas no beneficiarias tampoco informó en sus portales que no recibieron recursos.

Según el CPLT, los incumplimientos incluyen no habilitar el subítem específico, no subir reportes, publicar información incompleta o ubicar los documentos en secciones distintas a las exigidas por la Ley de Presupuestos 2024. Para este informe, el Consejo revisó masivamente los portales municipales, ofició a SUBDERE y aplicó solicitudes de acceso a la información a una muestra de 20 municipios con mayor aumento proporcional de presupuesto por estos fondos.

En la ejecución 2024, la totalidad de los municipios imputó los dineros a algún ítem y el 97% reportó gastos. La composición de uso fue: 37% inversión, 23% bienes y servicios de consumo, 18% transferencias corrientes, 12% adquisición de activos no financieros y 8% gasto en personal. Los mayores receptores fueron Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana. Entre los gastos más altos: Maipú transfirió $1.670 millones a su CODEDUC; La Pintana ejecutó $1.332 millones en recarpeteo; La Granja destinó $732 millones a aseo domiciliario; Cerro Navia pagó $628 millones en sueldos; y San Ramón gastó $514 millones en aseo de calles y jardines.

Respecto del acceso a la información, en la muestra aplicada a 2024, 71% de los municipios respondió en plazo, 14% fuera de plazo y 14% no respondió. En 2025, al no mantenerse en la Ley de Presupuestos la obligación de publicar la rendición de estos fondos, sólo el 20% de la muestra reporta voluntariamente alguna información, con formatos dispares, lo que —según el CPLT— dificulta el control ciudadano.

“La normativa es clara: estos recursos deben promover inversión, desarrollo y calidad de vida. Son cuantiosas sumas de dineros públicos y la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gastan”, señaló la presidenta del CPLT, Natalia González, quien advirtió una “brecha importante” en transparencia y rendición de cuentas a nivel local y comprometió usar todas las herramientas legales para acortarla.