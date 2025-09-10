;

Consejo para la Transparencia advierte que el 61% de las municipalidades no transparentó el uso del Royalty Minero

Respecto del acceso a la información, en la muestra aplicada a 2024, 71% de los municipios respondió en plazo, 14% fuera de plazo y 14% no respondió.

Mario Vergara

Benjamín Quinteros

61% de las municipalidades no transparentó el uso del Royalty Minero

61% de las municipalidades no transparentó el uso del Royalty Minero

01:25

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Consejo para la Transparencia (CPLT) detectó que 187 de 307 municipios beneficiados (61%) incumplieron total o parcialmente la obligación de publicar en Transparencia Activa los reportes sobre el uso de los Fondos Puente del Royalty Minero 2024 —Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial— por $93.645 millones distribuidos y de libre disposición (con la restricción de no pagar deudas). Además, el 24% de las 38 comunas no beneficiarias tampoco informó en sus portales que no recibieron recursos.

Según el CPLT, los incumplimientos incluyen no habilitar el subítem específico, no subir reportes, publicar información incompleta o ubicar los documentos en secciones distintas a las exigidas por la Ley de Presupuestos 2024. Para este informe, el Consejo revisó masivamente los portales municipales, ofició a SUBDERE y aplicó solicitudes de acceso a la información a una muestra de 20 municipios con mayor aumento proporcional de presupuesto por estos fondos.

En la ejecución 2024, la totalidad de los municipios imputó los dineros a algún ítem y el 97% reportó gastos. La composición de uso fue: 37% inversión, 23% bienes y servicios de consumo, 18% transferencias corrientes, 12% adquisición de activos no financieros y 8% gasto en personal. Los mayores receptores fueron Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana. Entre los gastos más altos: Maipú transfirió $1.670 millones a su CODEDUC; La Pintana ejecutó $1.332 millones en recarpeteo; La Granja destinó $732 millones a aseo domiciliario; Cerro Navia pagó $628 millones en sueldos; y San Ramón gastó $514 millones en aseo de calles y jardines.

Revisa también:

ADN

Respecto del acceso a la información, en la muestra aplicada a 2024, 71% de los municipios respondió en plazo, 14% fuera de plazo y 14% no respondió. En 2025, al no mantenerse en la Ley de Presupuestos la obligación de publicar la rendición de estos fondos, sólo el 20% de la muestra reporta voluntariamente alguna información, con formatos dispares, lo que —según el CPLT— dificulta el control ciudadano.

“La normativa es clara: estos recursos deben promover inversión, desarrollo y calidad de vida. Son cuantiosas sumas de dineros públicos y la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gastan”, señaló la presidenta del CPLT, Natalia González, quien advirtió una “brecha importante” en transparencia y rendición de cuentas a nivel local y comprometió usar todas las herramientas legales para acortarla.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad