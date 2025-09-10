Con mujeres: Actor de “Breaking Bad” fue arrestado y enfrenta una compleja situación ante la justicia

Durante las últimas horas el mundo del espectáculo internacional, específicamente en Hollywood, se vio remecido por la detención de un popular actor de Breaking Bad.

Se trata nada más y nada menos que de Raymond Cruz, quien interpretó a Tuco Salamanca en el aclamado programa creador por Vince Gilligan.

El hecho ocurrió en Los Ángeles tras un altercado con un grupo de mujeres frente a su residencia, generando gran revuelo entre los presentes y, posteriormente, en redes sociales.

La policía lo arrestó bajo sospecha de agresión menor, aunque el caso aún no ha derivado en cargos formales.

Según detalló el Departamento de Policía de Los Ángeles, el hecho se produjo cerca de las 10:40 de la mañana.

El oficial David Cuellar explicó a People que “básicamente se trató de una disputa con la víctima, cuando Cruz supuestamente arrojó agua hacia ella”.

El representante del actor, Raphael Berko, entregó una versión distinta de los hechos en conversación con el mismo medio.

En su relato señaló que todo comenzó cuando “una minivan blanca con tres mujeres se estacionó a media pulgada de su parachoques”.

“Él les pidió que movieran el vehículo, ellas se negaron, y mientras lavaba su auto comenzaron a filmarlo”, explicó.

De acuerdo con Berko, el agua de la manguera alcanzó el vehículo de las mujeres, lo que desencadenó la denuncia.

Raymond Cruz Ampliar

Cruz, de 60 años, fue trasladado en una patrulla y permaneció cerca de cinco horas bajo custodia, de acuerdo con los registros del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Fue liberado posteriormente sin necesidad de pagar fianza. Su representante cuestionó el procedimiento: “De alguna manera, alguien que nunca había sido arrestado, que interpretó a un detective de policía durante 15 años en The Closer y Major Crimes, terminó esposado y llevado a la cárcel”.

La fiscalía deberá determinar antes del 1 de octubre, fecha fijada para la próxima audiencia, si presentará cargos en su contra.

En tanto, Berko destacó que el intérprete “no tiene historial criminal” y aseguró que Cruz “está agradecido con el personal policial, porque durante las horas que estuvo detenido lo trataron con respeto y amabilidad”.