Reina de belleza protagonizó violenta pelea en una discoteca de Valdivia: “Vo no sabí’ pelear”

Durante las últimas horas se viralizó un video protagonizado por Katia Hoffmann, finalista de Miss Valdivia 2025, envuelta en una pelea con agresiones física con otra joven identificada como Ignacia Méndez.

El hecho ocurrió la madrugada del pasado viernes 5 de septiembre en la discoteca Berlín, captando la atención de los presentes y generando impacto a nivel nacional a través de las redes sociales.

El motivo del conflicto, que comenzó dentro del recinto, fue atribuido a una disputa por motivos sentimentales. La pelea fue de tal intensidad y continuó en la vía pública, quedando todo registrado en imágenes.

En una de las fotografías compartidas en redes, se aprecia a Hoffmann ensangrentada y portando un arma blanca.

Además, en un video se observan huellas de sangre en la calle y escenas en la que Katia recibe una fuerte patada por parte de Méndez.

Según los reportes con el pasar de las horas, Ignacia habría terminado con lesiones en su mano proporcionadas con la cuchilla utilizada por la participante del certamen de belleza.

Hasta el momento, no existen declaraciones oficiales emitidas por Carabineros o autoridades locales en relación con el incidente.

Tampoco se ha informado si se han formalizado o iniciado acciones legales en contra de alguna de las involucradas.