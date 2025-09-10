;

Gerente de selecciones confirma a los técnicos que dirigirán a La Roja en los amistosos de octubre y noviembre

Antes de cerrar el año, Chile jugará contra Perú y Rusia en las próximas fechas FIFA.

Daniel Ramírez

Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, habló tras el empate entre Chile y Uruguay en el Estadio Nacional y aclaró quiénes serán los técnicos que dirigirán a La Roja en los partidos amistosos de octubre y noviembre.

“El 10 de octubre jugaremos en Chile. Estamos definiendo la sede. Lo más probable es que se juegue contra Perú, estamos por cerrar el acuerdo. Ese partido lo dirigirá Sebastián Miranda”, señaló Correa, destacando que por esos días Nicolás Córdova estará con el combinado nacional en el Mundial Sub 20.

“En noviembre tenemos dos partidos más que los jugaremos en Rusia, ante el local y contra Perú. Esos partidos los va a dirigir Nicolás Córdova, ya que Sebastián Miranda va a estar en el Mundial Sub 17 de Qatar”, agregó.

Además, el gerente de selecciones nacionales se refirió a la búsqueda del nuevo DT para La Roja. “Más que definir un nombre, lo que hemos definido es el perfil: tiene que ser un entrenador con una metodología de trabajo muy intensa y que esté involucrado fuertemente en el trabajo que se hace en las selecciones juveniles”, comentó.

“Nosotros vamos a tomar decisiones a fin de año, cuando terminen las competiciones de las selecciones juveniles y después de los amistosos de fecha FIFA”, concluyó Felipe Correa.

