¿A qué hora es el primer debate presidencial en Chile? Será transmitido por radio y televisión

Con las Elecciones Presidenciales de Chile 2025 acercándose, los ocho candidatos a La Moneda se enfrentarán este miércoles 10 de septiembre en el primer debate presidencial del año que se transmitirá tanto por televisión como por radio.

El encuentro será emitido por Chilevisión y también podrá seguirse a través de Radio ADN, permitiendo que la ciudadanía pueda escuchar desde cualquier parte, sin necesidad de estar frente a la TV.

El debate contará con los ocho aspirantes distribuidos en los siguientes podios: José Antonio Kast (1), Jeannette Jara (2), Eduardo Artés (3), Harold Mayne-Nicholls (4), Franco Parisi (5), Johannes Kaiser (6), Evelyn Matthei (7) y Marco Enríquez-Ominami (8).

La dinámica de la jornada estará dividida en tres segmentos. Primero, los periodistas Daniel Matamala, Andrea Arístegui y Macarena Pizarro formularán preguntas que cada candidato responderá en un tiempo de tres minutos.

Luego, los aspirantes tendrán un cara a cara entre ellos, pudiendo escoger a dos contendientes para interpelarlos directamente.

Finalmente, cada participante dispondrá de un espacio para enviar un mensaje a la ciudadanía.

Horario y cómo seguirlo

El primer debate presidencial de estas Elecciones Presidenciales en Chile 2025, transmitido a nivel nacional, comenzará a partir de las 21:30 horas por CHV y ADN.

Con esta transmisión simultánea en televisión y radio, los votantes tendrán múltiples formas de informarse sobre las propuestas y posiciones de los candidatos antes de los comicios.