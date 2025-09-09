;

VIDEO. Carabineros son agredidos por turba en Talagante en medio de operativo policial

Los uniformados llegaron hasta una vivienda tras ser alertados de que una familia estaba siendo amenazada de muerte.

Juan Castillo

En medio de un operativo policial realizado en Talagante, funcionarios de Carabineros fueron agredidos por una turba, hecho que quedó registrado en un video que se viralizó por redes sociales.

Según información policial, los uniformados acudieron a una vivienda ubicada en calle Monseñor Larraín, luego de ser alertados de que una familia estaba siendo amenazada de muerte.

Sin embargo, mientras procedían a la detención de los supuestos agresores, una turba de personas, presumiblemente vecinos del sector, comenzaron a abalanzarse sobre los funcionarios y a lanzar objetos contundentes tanto contra Carabineros como contra la familia socorrida.

Revisa también:

ADN

El coronel Jorge Hidalgo Manríquez, prefecto de la Prefectura Santiago Costa, entregó más detalles sobre lo sucedido.

El cuadrante llega al lugar, ingresa al interior del inmueble y le presta cobertura a la familia. La familia sale, y al momento que sale la población del lugar impide esta salida”, señaló.

“Nos llama mucho la atención que la población del sector a quien le estamos prestando auxilio nos ataca”, cuestionó el uniformado.

Tal como se puede ver en las imágenes, los carabineros debieron hacer uso de sus elementos disuasorios para evitar que la situación escalara en violencia.

Actualmente, el caso se encuentra en plena investigación.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad