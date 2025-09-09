En medio de un operativo policial realizado en Talagante, funcionarios de Carabineros fueron agredidos por una turba, hecho que quedó registrado en un video que se viralizó por redes sociales.

Según información policial, los uniformados acudieron a una vivienda ubicada en calle Monseñor Larraín, luego de ser alertados de que una familia estaba siendo amenazada de muerte.

Sin embargo, mientras procedían a la detención de los supuestos agresores, una turba de personas, presumiblemente vecinos del sector, comenzaron a abalanzarse sobre los funcionarios y a lanzar objetos contundentes tanto contra Carabineros como contra la familia socorrida.

El coronel Jorge Hidalgo Manríquez, prefecto de la Prefectura Santiago Costa, entregó más detalles sobre lo sucedido.

“El cuadrante llega al lugar, ingresa al interior del inmueble y le presta cobertura a la familia. La familia sale, y al momento que sale la población del lugar impide esta salida”, señaló.

“Nos llama mucho la atención que la población del sector a quien le estamos prestando auxilio nos ataca”, cuestionó el uniformado.

Tal como se puede ver en las imágenes, los carabineros debieron hacer uso de sus elementos disuasorios para evitar que la situación escalara en violencia.

Actualmente, el caso se encuentra en plena investigación.