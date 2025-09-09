;

VIDEO. “Hay personas a las que sí les hace mal el amor digital, porque les genera frustración y ansiedad”

En el segundo episodio del espacio, estrenado hoy martes 9, se discutieron mitos y riesgos emocionales de las citas digitales.

Martín Neut

Andrea Obaid

Este martes 9 de septiembre se estrenó el segundo capítulo de Tecnociencia, el Podcast, conducido por la reconocida periodista científica Andrea Obaid y disponible en las plataformas de Radio ADN.

Bajo el título “La ciencia del amor y apps de citas”, el episodio analizó cómo la tecnología está transformando la manera de relacionarnos afectivamente.

Durante la entrevista, la conductora de “Tu Nuevo ADN” planteó fenómenos propios de la era digital, como el lovebombing —“bombas de amor al principio”— y el ghosting —“el fantasma que desaparece”—, y preguntó si estas prácticas tienen relación con las aplicaciones de citas.

La invitada, la Dra. María Teresa Barbato, bióloga y experta en emparejamiento humano, señaló que la disponibilidad emocional hoy es percibida como un recurso limitado: “Hay gente que no está dispuesta a ponerle energía a una persona en detalle (…) y ¿qué hace? Paga, con recursos tangibles. Y a algunos les acomoda ese tipo de relaciones”.

Sobre la ilusión de un “mercado amoroso” infinito en las apps, explicó: “Tenemos una mala percepción de que el mercado realmente es muy amplio para mí (…) creemos que hay demasiados peces en el mar, pero nuestro cerebro no es capaz de ponderar probabilidades abstractas”.

“Las aplicaciones no son para todas las personas”

Barbato también desmitificó la idea de que la era digital haya vuelto al amor desechable: “Más que no nos tomemos en serio el amor, lo que hacemos es una etapa de precompromiso antes de elegir. Y cuando encontramos pareja, que cuesta harto hoy en día, intentamos retenerla”.

Finalmente, advirtió que la interacción constante en aplicaciones puede afectar la salud mental: “Estamos utilizando las mismas etapas del amor en la tecnología, pero eso produce una desadaptación (…) hay personas a las que sí les hace mal el amor digital, porque les genera frustración y ansiedad”.

Y cerró con una advertencia clara: “Las aplicaciones no son para todas las personas. Yo a alguien con mucha ansiedad le aconsejaría que vea Tinder como ve sus otras aplicaciones”.

El capítulo completo ya está disponible en YouTube, Spotify y las redes sociales de Radio ADN.

