Nuevo estudio sugiere que las primeras arañas podrían provenir del mar y no de la tierra

Un nuevo estudio publicado en la revista Current Biology plantea una hipótesis que podría cambiar la forma en que entendemos la evolución de las arañas.

El hallazgo se basa en un fósil excepcionalmente bien conservado de Mollisonia symmetrica, una criatura que habitó hace unos 500 millones de años, durante el período Cámbrico.

Su estructura nerviosa mostró una organización sorprendentemente similar a la de las arañas modernas, lo que indica que los primeros arácnidos pudieron haber tenido un origen marino.

Los investigadores analizaron el cerebro y el sistema nervioso fosilizado, encontrando patrones de conexiones neuronales que coinciden con los de las arañas actuales.

Según Frank Hirth, del King’s College de Londres, esta organización cerebral pudo haber sido clave en la evolución de habilidades como el sigilo, la velocidad de caza y la capacidad para tejer telarañas.

Por su parte, Nicholas Strausfeld, de la Universidad de Arizona, destacó que “el cerebro arácnido es diferente a cualquier otro en el planeta, lo que sugiere que su diseño está ligado a la rapidez de procesamiento y control del movimiento”.

El descubrimiento también refuerza la idea de que los primeros animales terrestres fueron artrópodos ancestrales parecidos a insectos y milpiés, mientras que especies similares a Mollisonia habrían hecho la transición hacia la tierra para convertirse en depredadores.