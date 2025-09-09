Estamos a una semana exacta para que una de las festividades preferidas por chilenas y chilenos se lleve a cabo: las Fiestas Patrias 2025.

Y es que durante la próxima semana las personas festejarán a través de preparaciones típicas, asistiendo a las clásicas fondas o incluso descansando.

No obstante, independiente de cómo se celebre, algo que es obligatorio para todas y todos es instalar la bandera de Chile.

Multas pueden llegar a los $346 mil: esta es la forma correcta de instalar la bandera de Chile en Fiestas Patrias

En concreto, según indica el sitio oficial del Gobierno, es obligatorio izar la bandera de Chile durante los días 18 y 19 de septiembre.

“La ley exige que todos los ciudadanos, tanto en zonas urbanas como rurales, izen la bandera nacional en sus domicilios y edificios”, detallan.

La multa para quienes no instalen la bandera, es de entre 1 y 5 UTM (Unidades Tributarias Mensuales). Esto, se traduce en un monto que parte en los $69.265 y que podría llegar a los $346.325, de acuerdo con el valor de la UTM hacia septiembre del 2025.

Así debes instalar la bandera para evitar multas

Desde el Gobierno, indicaron que la manera correcta de instalar la bandera de Chile, es la siguiente:

Se debe izar en un mástil de color blanco, hasta el tope superior y colocarla de forma que la estrella quede en el costado izquierdo de quien la mira.

Si va a poner la bandera de manera horizontal (colgada en una ventana), la estrella queda en la esquina superior izquierda mirada desde el frente.

Si va a poner la bandera de manera vertical (colgada en una ventana) la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente.

¿Y en los departamentos? En caso de que los edificios ya cuenten con la bandera correctamente instalada, los propietarios de departamentos no deben instalar obligatoriamente la bandera nacional.