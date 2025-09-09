Sernac lanza plataforma virtual que permite cotizar y comparar precios en todo Chile

Este martes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó su plataforma virtual que permite cotizar y comparar los precios en locales a lo largo de todo el país, de cara a las Fiestas Patrias 2025.

La herramienta tiene como objetivo buscar las mejores ofertas, lo que ayudará a distribuir de mejor manera el presupuesto de las familias chilenas durante estas festividades.

En la plataforma se podrá crear una canasta virtual para comparar precios, ya que cuenta con la información de más de 60 empresas, equivalente a 1.200 locales comerciales.

Según declaró el director nacional del Sernac, Andrés Herrera, se analizaron “particularmente los productos cárnicos. El producto que tiene las mayores diferencias de precios es la longaniza parrillera, donde el kilo presentó una diferencia de casi 200% entre la versión más barata y la más cara”.

“También tenemos el kilo de costillar de cerdo, donde el más barato alcanzó los $5.535 pesos, y el más caro $11.268, es decir, una diferencia de 103%”, agregó.

Seguridad en Fiestas Patrias

En paralelo, el Gobierno sigue intensificando la seguridad para los días de festejo. Se lanzó la campaña “Chile celebra, Chile se cuida”, y se conocieron las acciones y planes que se van a llevar a cabo para evitar los delitos, incivilidades y también accidentes de tránsito durante las Fiestas Patrias.

Además, se van a estar realizando operativos conjuntos de control y fiscalización en barrios comerciales como Franklin, Bellavista y también el barrio Italia.

El llamado es a no consumir alcohol si se va a manejar.