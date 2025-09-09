;

Sernac lanza plataforma virtual que permite cotizar y comparar precios en todo Chile

La herramienta ayudará a distribuir de mejor manera el presupuesto de las familias chilenas durante estas festividades.

Juan Castillo

Tamara Aranda

Agencia Uno

Agencia Uno

Este martes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó su plataforma virtual que permite cotizar y comparar los precios en locales a lo largo de todo el país, de cara a las Fiestas Patrias 2025.

La herramienta tiene como objetivo buscar las mejores ofertas, lo que ayudará a distribuir de mejor manera el presupuesto de las familias chilenas durante estas festividades.

En la plataforma se podrá crear una canasta virtual para comparar precios, ya que cuenta con la información de más de 60 empresas, equivalente a 1.200 locales comerciales.

Revisa también:

ADN

Según declaró el director nacional del Sernac, Andrés Herrera, se analizaron “particularmente los productos cárnicos. El producto que tiene las mayores diferencias de precios es la longaniza parrillera, donde el kilo presentó una diferencia de casi 200% entre la versión más barata y la más cara”.

“También tenemos el kilo de costillar de cerdo, donde el más barato alcanzó los $5.535 pesos, y el más caro $11.268, es decir, una diferencia de 103%”, agregó.

Seguridad en Fiestas Patrias

En paralelo, el Gobierno sigue intensificando la seguridad para los días de festejo. Se lanzó la campaña “Chile celebra, Chile se cuida”, y se conocieron las acciones y planes que se van a llevar a cabo para evitar los delitos, incivilidades y también accidentes de tránsito durante las Fiestas Patrias.

Además, se van a estar realizando operativos conjuntos de control y fiscalización en barrios comerciales como Franklin, Bellavista y también el barrio Italia.

El llamado es a no consumir alcohol si se va a manejar.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad