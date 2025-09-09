“Mi hora casi ha llegado”: detienen a menor de 13 años con 23 armas tras publicar amenazas en redes sociales

Un adolescente de 13 años fue detenido en el condado de Pierce, al sur de Seattle, luego de que un equipo SWAT allanara su domicilio de madrugada y decomisara 23 armas de fuego y abundante munición. La policía sostiene que el menor había publicado en redes sociales mensajes que aludían a tiroteos masivos e incluían frases como “cuando cumpla 21 años, voy a matar gente” y “mi hora casi ha llegado”.

En el registro de la vivienda, los agentes hallaron rifles tácticos montados en paredes, pistolas repartidas por la casa y cargadores tipo AR. En la habitación del niño, dentro de una mochila pesada y bajo un hábitat para tortugas, incautaron cargadores y notas con referencias a masacres escolares, entre ellas la de Columbine. También se encontraron dibujos con el rostro de un conocido tirador, según la declaración de causa probable de la Oficina del Sheriff de Pierce.

El menor fue presentado ante el tribunal de justicia juvenil y se declaró inocente de cinco cargos —cuatro de ellos delitos graves— por amenaza de causar daños (incluida amenaza de bomba), posesión ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de fuegos artificiales. El juez ordenó que permaneciera detenido. Una conferencia previa al juicio quedó fijada para el 17 de septiembre y una revisión de la detención para el 22 del mismo mes.

La investigación se amplió a los padres por un eventual almacenamiento inseguro de armas. “Aún estamos realizando entrevistas y, en última instancia, será el fiscal quien decida si los acusa”, indicó la vocera del sheriff, Carly Cappetto, quien añadió: “Parecía que el sospechoso tenía todo listo para cometer un tiroteo masivo. Se desconoce el objetivo, pero era cuestión de tiempo antes de un incidente trágico”. La madre del niño afirmó a una cadena local que su hijo “no quería hacer daño a nadie” y que las publicaciones buscaban “verse cool” ante sus pares.

De acuerdo con la ley de Washington, los menores de 18 años tienen prohibido poseer armas de fuego salvo excepciones específicas (caza, cursos de seguridad o competencias). Además, el estado sanciona el almacenamiento negligente cuando un menor accede a un arma y la exhibe en público, comete un delito o la utiliza en un tiroteo. El menor, que no será identificado por tratarse de un imputado juvenil, estaba escolarizado en casa al momento del arresto y había dejado de asistir al Distrito Escolar Franklin Pierce en 2021.