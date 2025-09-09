Publican “libro de cumpleaños” de Epstein con mensajes atribuidos a Clinton, Trump y figuras de alto perfil

Un comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. divulgó este lunes una compilación de 50 mensajes de saludo por los 50 años de Jeffrey Epstein (2003), que incluye notas atribuidas a expresidentes, empresarios y académicos, años antes de que el financista enfrentara cargos por explotación sexual de menores.

Entre los textos figura un mensaje adjudicado a Bill Clinton, escrito a mano y con firma, que elogia la “curiosidad infantil” de Epstein. La oficina del exmandatario no respondió a consultas en esta ocasión; en declaraciones previas sostuvo que desconocía los delitos de Epstein y que viajó con él en misiones humanitarias.

También aparece una carta con el nombre y firma de Donald Trump, acompañada de un dibujo de una mujer; el hoy expresidente niega haber escrito un mensaje de tono sexual ni haber hecho la ilustración, y asegura que rompió la relación con Epstein hace años.

El compendio incluye además un texto atribuido a Alan Dershowitz, que ironiza con un hipotético artículo de “Vanity Unfair” sobre Clinton, y notas adjudicadas a ejecutivos y filántropos como Leslie Wexner y Leon Black (este último, vía portavoz, declinó comentar). En el material hay fotografías de Epstein, algunas con poca o nula vestimenta, y referencias a su interés por conocer mujeres.

El comité aclara que varias entradas son buenos deseos convencionales, mientras que otras son crudas o explícitas. La publicación reaviva el escrutinio sobre la red de contactos de Epstein, sin que ello suponga por sí mismo conductas delictivas de los firmantes. Las menciones a terceros se presentan como atribuciones y están bajo revisión pública y mediática.