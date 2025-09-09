;

Gabriel Suazo apunta al nuevo ciclo de La Roja y elogia a estos tres nombres: “Mostraron que están para competir”

El lateral y capitán de la selección chilena analizó el empate frente a Uruguay en el cierre de las Eliminatorias y afirmó que “de esta forma podemos llegar a conseguir cosas importantes como ir al Mundial”.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

La selección chilena cerró este martes su tortuoso paso por las Eliminatorias al Mundial de 2026, en el último lugar de la tabla y con un empate sin goles frente al Uruguay de Marcelo Bielsa en el Estadio Nacional.

Tras el partido, el lateral y capitán de La Roja, Gabriel Suazo, analizó la igualdad ante la “Celeste” y, al margen del discreto resultado, manifestó su confianza en el próximo ciclo rumbo a la Copa del Mundo 2030.

“Hoy comienza un ciclo nuevo, con muchos jugadores que se vienen sumando a esta selección, que vienen armando sus primeros pasos. Creo que han hecho tremendos partidos, a los que les tocó jugar y a los que no, en los entrenamientos se les veía que estaban para competir", comenzó declarando en diálogo con ESPN.

“Creo que hoy demostramos que estamos para volver a competir. Lamentablemente no pudimos cerrar con un triunfo, pese a las malas Clasificatorias que tuvimos y eso lo tenemos más que claro, pero estoy convencido de que con lo que hemos podido mostrar en estos dos partidos, podemos competir e ir al siguiente Mundial", agregó.

En esa línea, el formado en Colo Colo destacó el interinato de Nicolás Córdova y apuntó que “el trabajo que venimos haciendo con Nico creo que lo pudimos tomar desde el momento en que llegamos a la selección. Con cuatro días algo pudimos mostrar ante Brasil. Nos hicieron goles por intentar lo que trabajamos y eso es parte de”.

“Hoy volvimos a mostrar que intentamos lo que trabajamos con Nico, tratar de buscar una salida clara, si nos presionan jugar largo e ir al segundo balón, y desde ahí comenzar a jugar. Hoy creamos muchas ocasiones de gol, que en el momento en el que estamos también pasa mucho esa racha de no poder marcar, pero estoy convencido que de esa forma podemos llegar a conseguir cosas importantes como ir al Mundial", remarcó.

Por último, Gabriel Suazo destacó a tres de los debutantes con la selección chilena: Ian Garguez, Iván Román y Emiliano Ramos. “Se lo merecen completamente, creo que cada jugador que viene acá es por algo, no es un premio para nada. Los tres mostraron que están para competir en la selección. Estoy seguro que que su objetivo es ir a Europa y poder conseguir cosas importantes, y desde ahí poder seguir aportando a la selección", concluyó.

