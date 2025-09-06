Balacera en San Bernardo deja un fallecido y cuatro heridos, entre ellos dos menores

Santiago

Un violento tiroteo ocurrido la noche de este viernes en San Bernardo dejó como saldo un fallecido y cuatro heridos, según informó la Fiscalía ECOH. Los lesionados fueron trasladados hasta el Hospital El Pino, donde permanecen bajo observación.

El hecho se registró en el sector de Ernesto Riquelme, a la altura de Los Pétalos, cuando un grupo indeterminado de sujetos disparó en contra de las víctimas. Tres de los heridos resultaron con impactos balísticos fuera de riesgo vital, incluyendo dos menores y un adulto, mientras que otra persona presentó una herida cortopunzante.

Revisa también Familia sufre violento turbazo en su vivienda en San Bernardo: fue amarrada y golpeada

La víctima fatal fue identificada como A.A.S.P., de 22 años, quien recibió un disparo en el tórax que le provocó la muerte en el lugar. De acuerdo con la Fiscalía, el joven contaba con antecedentes penales.

Una testigo relató que en el enfrentamiento participaron cerca de 20 personas y que se escucharon al menos diez disparos antes de que lograra auxiliar a los heridos y trasladarlos a un recinto asistencial.

La Policía de Investigaciones, junto a peritos del Lacrim, trabaja en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos e identificar a los responsables, quienes hasta el momento no han sido detenidos.