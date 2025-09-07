Incendio en La Pintana deja una mujer fallecida y cinco viviendas afectadas

Una mujer de 64 años murió la tarde de este domingo en un incendio que consumió cinco viviendas en el pasaje Los Gavilanes, en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

Al lugar acudieron compañías 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª y 11ª del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes trabajaron en el control de las llamas y la protección de inmuebles colindantes.

De acuerdo con la Municipalidad de La Pintana, durante la inspección posterior al combate del fuego, Bomberos halló el cuerpo de la víctima al interior de una de las viviendas afectadas.

El hallazgo fue notificado a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, que instruyó diligencias a la Policía de Investigaciones. La Brigada de Homicidios Sur adoptó el procedimiento y se constituyó en el sitio del suceso para establecer el origen y las circunstancias del incendio.

Por ahora, no se han informado otras personas lesionadas ni la causa del siniestro, antecedentes que quedarán determinados por las pericias en curso.