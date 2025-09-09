Eliminatorias Europeas: Inglaterra golea, Francia remonta y Portugal sufre para vencer a Hungría

Este martes, se disputó una nueva jornada de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de 2026, que tuvo como protagonistas a tres de las selecciones más poderosas del “Viejo Continente”.

En el marco de la quinta fecha del Grupo K, Inglaterra mantuvo su campaña perfecta y goleó por 5-0 a Serbia en su visita al Rajko Mitic Stadium de Belgrado.

Los goles fueron obra de Harry Kane (33′), Noni Madueke (35′), Ezri Konsa (52′), Marc Guéhi (75′) y Marcus Rashford (90′), que le permitieron al conjunto inglés escaparse en el liderato de la zona con 15 puntos. Su perseguidor más cercano es Albania con 8 unidades y Serbia con 7.

Por otro lado, Portugal debió remar desde atrás y sufrió para conseguir una agónica victoria por 3-2 ante Hungría en su segundo partido por el Grupo F, que se disputó en el Puskás Arena de Budapest.

El equipo de Roberto Martínez comenzó en desventaja tras el tanto de Barnabás Varga (21′), pero logró remontar gracias a Bernardo Silva (36′) y un penal de Cristiano Ronaldo (58′). No obstante, el propio Varga (84′) logró igualar el marcador en epílogo para desatar los festejos del local.

A pesar del golpe en los minutos finales, los “Lusos” encontraron el gol de la victoria por medio de João Cancelo (86′), que les permitió ubicarse en el primer lugar del Grupo F con 6 puntos, seguidos por Armenia (3), Hungría (1) e Irlanda (1).

Francia también celebró

En otro de los duelos más atractivos del día, Francia obtuvo un triunfo por 2-1 como local frente a Islandia por la segunda jornada del Grupo D.

Los dirigidos por Didier Deschamps fueron sorprendidos por el elenco islandés, que abrió el marcador en París por medio de Andri Guðjohnsen (21′). Sin embargo, “Les Bleus” dieron muestra de su poderío y lograron revertir el marcador mediante los goles de Kylian Mbappé (45′) y Bradley Barcola (62′).

De esta manera, los actuales subcampeones del mundo escalaron al primer lugar del Grupo D con 6 puntos, escoltados por Islandia (3), Ucrania (1) y Azerbaiyán (1).