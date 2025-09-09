;

VIDEO. El encendido debate en Los Tenores por el presente del fútbol chileno en la previa del Chile-Uruguay

En el programa de este martes, nuestros panelistas debatieron en torno a las claves que llevaron a La Roja estar peleando por no ser colista, los planteamientos de la U para no jugar la Supercopa y más.

Carlos Madariaga

En la edición de Los Tenores de este martes 9 de septiembre, nuestros panelistas anticiparon el último partido de Chile por Eliminatorias para el Mundial 2026 frente a Uruguay, para lo cual debatieron respecto a las claves que han marcado el actual presente del balompié nacional.

Danilo Díaz, Pamela Juanita Cordero, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas supieron de las variantes que maneja la selección chilena para este encuentro y del ambiente en el hotel de concentración de Uruguay.

Además, comentaron la dura carta de Azul Azul contra la ANFP con tal que la Supercopa ante Colo Colo no se juegue este domingo, así como la reacción de Pablo Milad ante este tema.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 9 de septiembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos

