En un partido cargado de emociones, Italia sufrió este lunes para conseguir una victoria 5-4 ante Israel en su visita al Nagyerdei Stadion de Hungría por la sexta fecha del Grupo I de las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026.

El equipo de Gennaro Gattuso tuvo un complicado comienzo y debió remar desde atrás tras un autogol de Manuel Locatelli (16′). El volante italiano intentó cortar un centro en el área chica, pero falló en su intento y envío el balón a su propia portería para poner en ventaja al cuadro israelí.

Pese al golpe inicial, la “Azurra” logró reponerse y encontró la igualdad sobre el final del primer tiempo gracias a Moise Kean (40′), aunque Israel volvió a golpear de entrada en el arranque del complemento y se puso arriba en el marcador nuevamente por medio de un golazo de Dor Peretz (52′).

Aun así, la reacción de Italia no tardó en llegar. Cuando todo parecía cuesta arriba, el propio Kean (54′) volvió a convertir para poner el empate y, solo cuatro minutos más tarde, Matteo Politano (58′) se encargó concretar la remontada para los tetracampeones del mundo.

Pero las emociones no acabaron ahí. Sobre el final del compromiso, Giacomo Raspadori (81′) puso la cuarta cifra para los italianos, mientras que los locales descontaron mediante otro autogol de Alessandro Bastoni (87′) y llegaron a igualar la cuenta con un nuevo tanto de Peretz (89′).

Con el 4-4 en el marcador, el elenco de Gattuso tuvo como gran salvador a Sandro Tonalli (90+1′), quien sacó un remate desde fuera del área en los descuentos y consiguió poner el 5-4 definitivo para los forasteros, evitando así un nuevo papelón de la “Nazionale” en las Eliminatorias.

Con esta victoria, Italia sumó su segunda victoria en el Grupo I y escaló al segundo lugar de la tabla con 9 puntos, a tres del líder Noruega, que por ahora está quedándose con el boleto directo al Mundial 2026.

Más atrás, Israel bajó a la tercera posición con las mismas 9 unidades, pero peor diferencia de gol, mientras que Estonia (3) y Moldavia (0) cierran la zona como colistas.