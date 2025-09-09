Con un debutante en ataque: la formación de La Roja para enfrentar a Uruguay / Comunicaciones ANFP

La selección chilena enfrentará este martes a Uruguay en el Estadio Nacional para cerrar su participación en las Eliminatorias, donde buscará no ser colista.

Al respecto, Nicolás Córdova ha ido trabajando en variantes respecto al juego en que el elenco nacional cayó con Brasil.

Así como Lawrence Vigouroux e Iván Román debutaron por La Roja en Río de Janeiro, el DT interino de la selección chilena también dispondrá del estreno absoluto de un jugador en Ñuñoa: Emiliano Ramos, que aparece en la ofensiva.

También habría otras modificaciones en el plantel que cayó con Brasil, con el ingreso al mediocampo de Rodrigo Echeverría y Javier Altamirano.

Con estas consideraciones, la más probable formación de Chile para enfrentar a Uruguay sería con Lawrence Vigouroux en portería; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Paulo Díaz y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Javier Altamirano en mediocampo; dejando en ataque a Emiliano Ramos, Ben Brereton y Lucas Cepeda.