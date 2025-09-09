;

El crudo relato de concejal de Lampa: “Hay lugares que no puedes entrar sin autorización del crimen organizado”

“Esta situación está desbordada”, sostuvo el edil Camilo Ortúzar (RN) tras el crimen de una persona durante un robo.

Un nuevo hecho de violencia se registró en la localidad de Lampa, región Metropolitana, luego de que delincuentes asesinaran a un hombre de 30 años mientras perpetraban un robo en el domicilio de la víctima.

Este hecho se suma a una serie de otros ilícitos registrados en la comuna capitalina, y que mantienen la situación “desbordada”, según lo expresó el concejal (RN) Camilo Ortúzar.

“Con la dotación de Carabineros que tenemos, los delincuentes hacen lo que quieren”, relató el edil en conversación con LUN, instancia en la cual estableció que el inicio del “desborde” de la delincuencia se dio tras el quíntuple homicidio perpetrado en julio de 2024.

También se refirió al último robo con homicidio registrado en Lampa, donde la autoridad comunal sostuvo que “hemos sufrido turbazos no solo en Larapinta (donde vivía el vecino muerto este lunes), sino también en Valle Grande. Y se han visto crímenes que antes no se veían“.

Hace dos semanas encontraron un cuerpo que lo balearon entero, y antes encontraron otro cuerpo que estaba envuelto en sábanas, con cinta de embalaje. Eso es crimen organizado”, detalló.

En esa línea, Camilo Ortúzar relató que “hay una toma en el sector de Lamparaíso, que es un Estado dentro de un Estado“.

Es un lugar donde no se puede entrar sin la autorización de un soldado del crimen organizado. Si entras y te metes por el cerro para adentro sin autorización, no sales nunca“, aseguró.

“Eso en Estado de derecho no puede ser”, complementó, añadiendo que “yo mismo he sido amenazado de muerte por denunciar estas tomas”.

Finalmente, el concejal del Lampa apuntó que una mayor dotación de Carabineros es la posible solución a este problema de seguridad. “La cosa está tan mal, hay tan pocos carabineros, que no sacamos nada con comprar nuevas camionetas si no hay gente que las conduzca”, cerró.

