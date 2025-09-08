Reconocido actor anunció su retiro y tiene claro cuál será su último proyecto
A lo largo de su extensa carrera participó de destacadas películas como “Batman”.
En la historia de Hollywood hemos conocido una larga lista de actores destacados, que han dejado una huella imborrable en la industria.
Sin embargo, con el pasar de los años deben tomar la difícil decisión de retirarse, dejando atrás la actuación y recordando con nostalgia sus tiempos dorados.
Bajo este escenario, durante las últimas horas se dio a conocer que un reconocido intérprete, de edad ya avanzada, anunció su retiro.
Se trata nada más y nada menos que de Michael Caine, quien ha participado en importantes proyectos como Un golpe con estilo, Faena a la italiana, El origen, Tenet y la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan, un colaborador recurrente.
A sus 92 años, el británico ganador de dos premios Óscar decidió poner punto final a su extensa carrera, pero confirmando que aún tiene un último trabajo por hacer.
Según se dio a conocer, su despedida llegará con la secuela de El Último Cazador de Brujas, acompañando una vez más a Vin Diesel en esta franquicia de fantasía.
Caine ya había manifestado su intención de dejar la actuación en 2023, cuando protagonizó El último escape. Sin embargo, aceptó este último proyecto como una manera de cerrar su carrera en la gran pantalla.
Además, algunos rumores apuntan a que podría aparecer en un breve cameo en La Odisea, la nueva cinta de Christopher Nolan, aunque aquello no ha sido confirmado oficialmente.
Una decisión tomada
Durante una entrevista pasada, el actor explicó con claridad las razones de su decisión: “Siempre he dicho que me iba a retirar. Bueno, ahora lo hago”.
“He pensado que, si he tenido la oportunidad de protagonizar una película y recibir críticas tan positivas, ¿Para qué seguir? Los únicos papeles que probablemente me ofrezcan ahora son los de ancianos... Así que pensé: ¿Qué más podría pedir? Mejor me retiro con este éxito”, afirmó.
En cuanto a la secuela de El Último Cazador de Brujas, aún no existe una fecha confirmada para el inicio de su producción ni para su estreno.
Con este anuncio, Michael Caine se despide tras más de siete décadas en el cine, dejando una filmografía que marcó a varias generaciones y consolidándolo como uno de los actores más influyentes de la historia reciente del séptimo arte.