Corte de Valparaíso rechaza demanda que Giorgio Jackson presentó contra 23 diputados UDI

La acción fue interpuesta luego de que los legisladores vincularan al exministro al Caso Convenios y al robo de 23 computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social.

La ministra Leonor Cohen de la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la demanda de indemnización de perjuicios que presentó Giorgio Jackson contra 23 diputados de la UDI.

En abril de 2024, se interpuso la demanda luego de que los parlamentarios vincularan al exministro, mediante una carta al Presidente Gabriel Boric, al Caso Convenios y al robo de 23 computadores desde el ministerio que lideraba en ese entonces.

Según la acción judicial, las acusaciones fueron “sostenidas tan solo sobre la base de meras y aparentes creencias y asociaciones populares que, hasta la fecha, no se han demostrado ni se podrían llegar a demostrar como ciertas”.

“No ha quedado acreditado...”

En la resolución, la magistrada Leonor Cohen sostiene que “no ha quedado acreditado que las expresiones que motivan la presente acción, se hayan emitido con animus injuriandi”.

Esto, agrega, porque “analizado el contexto histórico en que se emiten, es posible descartar un fin de deshonra, sino más bien los hechos se avienen con el contexto político tantas veces aludido”.

“Y con la finalidad que reconocen los demandados, en el sentido de querer hacer efectiva la responsabilidad política del señor Jackson, quien encabezaba la cartera de Desarrollo Social y Familia, para que dejara el cargo por una gestión que les merecía diversos reparos”, concluye.

