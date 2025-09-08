;

“Enfrenté a Alexis Sánchez muchas veces; lo sufrí como rival y ahora es un alivio tenerlo de compañero”

César Azpilicueta, nuevo fichaje del Sevilla, se mostró contento por compartir equipo con el tocopillano.

Alexis Sánchez no fue el único jugador experimentado que contrató el Sevilla para esta temporada. Los blanquirrojos también ficharon al defensa de 36 años, César Azpilicueta, excampeón de Premier League, Champions League y Europa League con el Chelsea.

Este lunes, el zaguero español habló en conferencia de prensa y se mostró contento por compartir equipo con el tocopillano, a quien enfrentó varias veces cuando ambos jugaron en Inglaterra.

“Con Alexis me he enfrentado muchas veces. Lo he sufrido como rival y ahora es un alivio tenerlo de compañero”, señaló el tres veces mundialista con España.

Además, César Azpilicueta destacó que tanto él como Alexis Sánchez pueden aportar su experiencia al plantel del Sevilla. “Ojalá podamos aportar y ayudar a los más jóvenes a ver el fútbol de manera distinta. El comportamiento, el respeto, los valores... todas las cosas que tenemos que mostrar en el día a día”, agregó.

