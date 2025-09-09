Alerta Roja en Machalí por incendio en Quebrada La Paula: foco afecta área de alto valor ecológico

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Machalí por un incendio forestal activo en el sector Quebrada La Paula. Según información técnica de Conaf, el siniestro ha consumido cerca de una hectárea y afecta el sitio prioritario de conservación “Precordillera Andina Norte”.

En el lugar trabajan Bomberos de Alto del Carmen, junto a dos brigadas y un técnico de Conaf, para contener la propagación del fuego. La zona impactada se ubica en la Región de O’Higgins —con una pequeña porción en la Región Metropolitana—, caracterizada por bosques y renovales esclerófilos.

La emergencia pone en riesgo especies amenazadas de flora y fauna, entre ellas el loro tricahue y el puma, presentes en este ecosistema precordillerano de alto valor ambiental.

Las autoridades llaman a la población a seguir solo canales oficiales, facilitar el trabajo de los equipos de respuesta y evitar actividades que puedan reactivar o generar nuevos focos en el entorno.