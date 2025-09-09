Un preocupante registro difundido en TikTok encendió las alarmas en Providencia y otras comunas de la capital, tras mostrar a personas atrapando palomas con la ayuda de hilos y guardándolas en cajas de cartón.

La práctica, según rescatistas de aves, también se repite en sectores céntricos de Santiago, como el Barrio Brasil, y estaría vinculada a la presunta venta de estas aves a restaurantes.

En la grabación se observa a una mujer que ofrece alimento a las palomas, pero no con fines de alimentarlas, sino para atraparlas. Usaba un hilo para sujetarlas y las escondía en su chaqueta.

Junto a ella había otra persona que transportaba cajas, donde iban guardando a las aves. Al notar que eran grabados, ambas se alejaron del lugar.

Testigos indicaron que esta no sería la primera vez que ocurre. Los cazadores suelen capturar a las aves en plazas y parques.

El testimonio y denuncia de una rescatista de aves

María Cueto, rescatista de aves, señaló a The Clinic que ha recibido múltiples denuncias por redes sociales y aplicaciones ciudadanas. “Persona cazando y matando palomas, para luego echárselas al bolsillo y meterlas al auto en que anda”, fue uno de los mensajes difundidos en Sosafe.

La activista asegura que estas situaciones se concentran en zonas como Plaza Brasil, Barrio República y Bellas Artes. “Organicé una vigilia y nos paseamos por varias partes de Santiago e intentamos seguir a un tipo que llevaba varias, pero se metió a un cité”, comentó.

Sobre el destino de las aves, la rescatista añadió: “No sabemos qué hacen con ellas, pero tenemos pistas de que, por lo menos por el Barrio Brasil, hay un restaurante que las compra. Las usan para la carne”.

Otro testigo también habría encarado a un cazador: “Me dijo, ´oye, estoy pasando por aquí (Plaza Brasil) y hay un tipo cazando palomas, lo acabo de encarar y me dijo que se las vende a un restaurante por luca’”.

Finalmente, María Cueto advirtió que existe “un vacío legal respecto a eso”, ya que las palomas son consideradas plaga. Por ello, busca reunir pruebas para denunciar ante el Minsal.