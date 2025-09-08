;

Warner Bros. logra un hito en la taquilla a nivel mundial impulsado por el estreno de “El Conjuro 4″

La compañía deja atrás varios fracasos que le significaron pérdida y hoy mantiene una buena racha.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

En Warner Bros. celebran con el reciente estreno de El conjuro 4: Los últimos ritos, que si bien ha dividido a la crítica, se convirtió en un éxito taquillero para la compañía en su primer fin de semana.

Gracias a este impulso por la última entrega de la franquicia de los Warren, WB alcanzó un récord que ningún otro estudio ha logrado: siete estrenos seguidos que debutan por encima de los $40 millones de dólares.

Esta racha llega en un momento especial para la firma, ya que vienen de un periodo complicado marcado por fracasos como Joker: Folie à Deux, Mickey 17 y Alto Knights.

El giro positivo, que hace repuntar también en la parte económica, llegó bajo el alero de una diversidad de géneros y con variados títulos.

Revisa también:

ADN

Dentro de estos destaca la adaptación cinematográfica de Minecraft, el gran salto a la pantalla de la Fórmula 1 de la mano de Brad Pitt y el puntapié inicial del renovado DC Studios.

En definitiva, estos son las siete películas que han marcado tendencia positiva:

  • Una película de Minecraft ($162M)
  • Sinners ($48M)
  • Destino final: Lazos de sangre ($51.6M)
  • F1 la película ($57M)
  • Superman ($125M)
  • Weapons ($43.5M)
  • El conjuro 4: Los últimos ritos ($83M)

Pese a que los lanzamientos previos habían significado pérdidas millonarias los éxitos recientes han dejado márgenes de beneficio envidiables.

“Warner Bros. ha obtenido cerca de $600 millones de dólares en ganancias combinadas en taquilla en lo que va del año”, comentó un informante interno.

Reconociendo y valorando que WB “está teniendo una racha fantástica”, ahora el foco está puesto en el futuro, esperando que las próximas entregas mantengan una línea alta.

El siguiente gran estreno será Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, con un presupuesto estimado de $130 millones y necesidad de recaudar cerca de $300 millones para alcanzar el punto de equilibrio.

Luego, en 2026 llegarán títulos como Cumbres borrascosas, las nuevas entregas de DC (Supergirl, Clayface), Mortal Kombat II y Dune 3, entre otras.

