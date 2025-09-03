“Cumbres borrascosas”: mira el primer tráiler de la nueva película protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi

Margot Robbie y Jacob Elordi se han convertido en actores muy destacados de Hollywood, con miles de fanáticos que siguen de cerca sus respectivas carreras.

Ahora, ambos trabajarán juntos en una nueva película. Se trata de Cumbres borrascosas, una nueva adaptación de la novela homónima de Emily Brontë publicada en 1847.

Hay que recordar que en 1992 también se realizó una adaptación cinematográfica protagonizada por Ralph Fiennes y Juliette Binoche.

Esta nueva entrega llega de la mano de Juliette Binoche, quien se desempeña como directora y guionista. Además, tiene un rol como productora junto a la propia Robbie.

Durante las últimas horas, Warner Bros. Pictures liberó el primer tráiler oficial, despertando las expectativas entre el público.

El avance muestra un romance obsesivo y destructivo, con escenas intensas que alternan entre la pasión y el dolor, dejando claro el tono de la cinta.

A nivel sonoro, la película contará con música original de Charli XCX, incluyendo el tema Everything Is Romantic, que acompaña las imágenes del adelanto.

En las palabras de Margot, esta “es una historia épica, profundamente romántica, con un universo visual que te transporta por completo. Es imposible no dejarse envolver”.

Cumbres borrascosas tiene agendado su estreno en una fecha clave: el 14 de febrero de 2026. Aunque en Chile llegará el 12 del mismo mes.

Polémica por los actores

Junto al filme de 1992, la novela también fue adaptada en múltiples ocasiones, con una versión en 1939, 1970 y 2011.

Pero esta nueva adaptación encabezada creativamente por Fennell genera debate, principalmente por la elección de los actores principales.

El rol de Margot Robbie como Cathy ha despertado críticas por la edad y apariencia física de la actriz, mientras que el fichaje de Jacob Elordi ha generado discusión en torno a la representación étnica de Heathcliff, descrito en el libro como un “gitano de piel oscura”.

Ante las reacciones, la directora de casting Kharmel Cochrane defendió la libertad creativa: “Siempre habrá fans de la literatura que no estén conformes, pero no se trata de ser exactos. Es arte, no un retrato histórico”.