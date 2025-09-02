“Clayface”: se filtran imágenes del set que anticipan un Gotham oscuro y con guiños al Joker

El renovado Universo DC sigue tomando forma bajo el mando de James Gunn y esta vez todas las miradas están puestas en Clayface, la tercera película oficial de la nueva era.

En los últimos días, comenzaron a circular fotografías desde el set de rodaje en Liverpool que no solo muestran a su inquietante protagonista, sino que además incluyen referencias directas a uno de los villanos más emblemáticos de Gotham: el Joker.

Las imágenes revelan a Tom Rhys Harries caracterizado como Matt Hagen, el actor trágicamente desfigurado que dará origen al monstruoso ‘Cara de Barro’.

El registro confirma que la producción apostará por un enfoque de body horror, un tono poco común en las adaptaciones de superhéroes y que encaja con la visión del guionista Mike Flanagan, reconocido por su trabajo en el género del terror.

Además de Harries, en el rodaje se pudo ver a Naomi Ackie y Max Minghella, quienes interpretan a una científica y a un detective de Gotham, respectivamente.

La cinta está dirigida por James Watkins y tiene agendado su estreno para el 11 de septiembre de 2026 como parte del primer capítulo del UDC, titulado “Dioses y Monstruos”.

New look at Tom Rhys Harries as Matt Hagen on the set of ‘CLAYFACE’ 🤯 pic.twitter.com/Xy0eZL6u0j — DCU PRIME TV (@DCUPRIMETV) September 3, 2025

Las filtraciones no solo muestran a los actores en acción, también dejan ver parte de la construcción del nuevo Gotham.

En una de las imágenes aparece un mapa detallado de la ciudad, con ubicaciones clásicas como Wayne Manor, Ace Chemicals e incluso el Iceberg Lounge.

Este nivel de detalle sugiere que la película no se limitará a contar el origen de Clayface, sino que buscará expandir el universo urbano de Batman.

First photos of Tom Rhys Harries on the set of ‘CLAYFACE’ in London. 📷 pic.twitter.com/oVm9zrjZun — GoldenSeries (@series_golden) August 31, 2025

El enigma del Joker

Uno de los elementos que más ha generado especulación entre los fanáticos son los graffitis que dicen “The Jokers”, presentes en varios rincones del set.

Si bien aún no está confirmado qué papel tendrá el villano en la historia, la presencia de Ace Chemicals y estas pintadas ha encendido teorías: desde la posibilidad de que veamos a distintas versiones del Joker, hasta la introducción de una pandilla inspirada en él, similar a la de la serie animada Batman Beyond.

Con estas filtraciones, Clayface se perfila como una de las apuestas más arriesgadas y originales del nuevo Universo DC.

Entre el horror corporal, la ambientación gótica y la amenaza latente del Joker, la cinta promete diferenciarse del tono habitual de las películas de superhéroes.

El rodaje, que se desarrolla bajo el título provisional “Corinthians”, continuará en las próximas semanas en Liverpool. Mientras tanto, los fans ya cuentan con sus primeras pistas de lo que será este oscuro capítulo dentro de la renovada franquicia de DC.